Tarihi Baştan Yazdıran Yer: Göbeklitepe Hakkında Bilmeniz Gereken 14 Şey

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
Göbeklitepe, son yılların en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden biri olarak öne çıkıyor. Şanlıurfa yakınlarında yer alan alan, insanlık tarihini yeniden yorumlamaya neden oldu. Avcı-toplayıcı toplulukların sanıldığından çok daha gelişmiş olabileceğini ortaya koydu. Üstelik kazılar hala devam ediyor. Her yeni buluntu, geçmişe dair farklı sorular ortaya çıkarıyor.

Gelin, Göbeklitepe hakkında bilinmesi gereken 14 önemli detaya bakalım…

Göbeklitepe "medeniyetin sıfır noktası" olarak anılıyor

Göbeklitepe, insanlık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olarak görülüyor. Çünkü uzun yıllar boyunca yerleşik hayatın tarımla başladığı düşünülüyordu. İnsanların önce tarım yapmaya başladığı, ardından köyler ve şehirler kurduğu kabul ediliyordu. Ancak Göbeklitepe, bu düşünceyi sorgulatacak bulgular sundu.

Kazılarda ortaya çıkan devasa yapılar, avcı-toplayıcı toplumların sanıldığından daha organize olabileceğini gösterdi. Henüz tarım tam anlamıyla gelişmemişken bu büyüklükte anıtsal yapılar inşa edilmiş olması, insanlık tarihine dair bilinen sıralamayı değiştirdi.

Göbeklitepe hakkında kesin bilgiler oldukça sınırlı

Göbeklitepe hakkında yapılan yorumların büyük bölümü tahminlere dayanıyor. Çünkü yapıların inşa edildiği dönemde yazı henüz bulunmamıştı. O dönemden kalan herhangi bir yazılı kaynak bulunmuyor. Bu nedenle arkeologlar, yalnızca taşlar üzerindeki semboller ve buluntular üzerinden yorum yapabiliyor.

Her yeni kazı çalışması, önceki bilgilerin değişmesine neden olabiliyor. Bu nedenle bilim insanları Göbeklitepe hakkında kesin ifadeler kullanmaktan kaçınıyor. Alan, hâlâ gizemini koruyan arkeolojik keşiflerden biri olarak görülüyor.

Kazıların ilk döneminde bölgede konut alanına rastlanmadı

Günlük yaşamda kullanılan eşyaların bulunmaması, alanın yaşam yeri olmadığını düşündürdü. Bunun yerine anıtsal yapılar, taş sütunlar ve sembolik figürler ortaya çıkarıldı.

Bu durum, yerleşim olmadan anıtsal yapıların inşa edilmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu büyüklükte taşların taşınması ve işlenmesi ise oldukça organize bir topluluğa işaret ediyor.

Dev taşlar kilometrelerce uzaktan taşındı

Göbeklitepe’de bulunan taş sütunların bazıları 10 ton ağırlığa ulaşıyor. Bu taşların yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki taş ocaklarından getirildiği düşünülüyor. O dönemde tekerlek ya da metal alet bulunmadığı düşünüldüğünde, taşların taşınması oldukça dikkat çekici.

Bu durum, Göbeklitepe’de çalışan insanların organize bir iş gücüne sahip olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda toplum içinde iş bölümü yapılmış olabileceğini düşündürüyor.

Göbeklitepe’nin gömülerek terk edilmiş olabileceği düşünülüyor

Göbeklitepe’deki yapıların üzerinin katman katman toprakla örtüldüğü görüldü. İlginç olan ise bu toprağın doğal yapıya ait olmaması. Bu durum, alanın bilinçli şekilde gömülmüş olabileceği ihtimalini ortaya çıkardı.

Bazı araştırmacılar doğal olayların da bu örtülmeye neden olabileceğini söylüyor. Ancak bu konu hala tartışmalı başlıklar arasında yer alıyor.

Göbeklitepe’de delikli kafatasları bulundu

Göbeklitepe kazılarında ortaya çıkarılan en dikkat çekici buluntulardan biri, üzerinde delikler bulunan insan kafatasları oldu. Araştırmacılar, kafataslarının bilinçli şekilde işlendiğini belirtiyor. Deliklerin belirli noktalara açılması, rastgele işlem yapılmadığını gösteriyor.

Arkeologlara göre kafatasları ritüel amaçlı kullanılmış olabilir. Bazı uzmanlar, kafataslarının iplerle asılarak sergilendiğini düşünüyor. Başka görüşlere göre ise erken dönem tıbbi müdahaleler söz konusu olabilir. Her iki ihtimal de Göbeklitepe insanlarının düşündüğümüzden daha gelişmiş ritüellere veya sağlık bilgisine sahip olabileceğini gösteriyor.

Göbeklitepe yaklaşık 11.500 yıl öncesine tarihleniyor

Göbeklitepe'nin yaşını belirlemek için radyokarbon testleri uygulandı. Yapılan analizler, alanın MÖ 9500 yıllarına tarihlendiğini ortaya koydu. Bu tarih, Göbeklitepe'yi dünyanın bilinen en eski anıtsal yapılarından biri haline getiriyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Stonehenge yaklaşık MÖ 3100 yıllarında inşa edildi. Mısır piramitleri ise MÖ 2500 civarında yapıldı. Göbeklitepe, bu yapılardan binlerce yıl daha eski. Bu durum, tarih kitaplarında anlatılan medeniyet gelişim sırasını değiştirecek kadar önemli kabul ediliyor.

Göbeklitepe Bereketli Hilal bölgesinde yer alıyor

Göbeklitepe, tarımın ilk başladığı bölgelerden sayılan Bereketli Hilal'in orta kesimlerinde bulunuyor. Şanlıurfa şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu bölge, insanlık tarihinin en eski yerleşim alanlarından biri olarak biliniyor.

Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan kazılar, yalnızca tek bir yerleşim alanı olmadığını gösteriyor. Karahantepe, Sayburç, Sefertepe ve Çakmaktepe gibi farklı yerleşimler de aynı bölge içinde yer alıyor. Bu durum, bölgenin çok daha geniş bir kültürel merkez olduğunu düşündürüyor.

Göbeklitepe henüz tamamen kazılmış değil

Göbeklitepe yaklaşık 9 hektarlık geniş alana yayılıyor. Ancak gün yüzüne çıkarılan bölüm bu alanın küçük kısmını oluşturuyor. Toprağın altında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda yapı olduğu düşünülüyor.

Yüzey araştırmaları, bölgede en az 15 yapı ve 200’den fazla dikilitaş bulunabileceğini gösteriyor. Bu buluntuların tamamı ortaya çıkarıldığında Göbeklitepe'nin çok daha büyük alan olduğu anlaşılabilir.

Arkeologlara göre kazı çalışmalarının tamamlanması onlarca yıl sürebilir. Bazı uzmanlar, kazıların 100 yıldan fazla devam edebileceğini belirtiyor. Bu nedenle Göbeklitepe hakkında yeni keşifler yapılması oldukça muhtemel.

Dairesel planlı anıtsal yapılar dikkat çekiyor

Göbeklitepe'de bugüne kadar 6 dairesel yapı gün yüzüne çıkarıldı. Bu yapılar A, B, C ve D olarak adlandırıldı. Ayrıca E ve F yapıları da daha uzakta yer alıyor. Araştırmalar, bölgede toplam 20’ye yakın yapı olabileceğini gösteriyor.

Yapıların ortasında karşılıklı yerleştirilmiş T biçimli sütunlar bulunuyor. Çevrelerinde ise daha küçük taş sütunlar yer alıyor. Bu planlama, alanın rastgele değil bilinçli şekilde tasarlandığını ortaya koyuyor.

Dairesel yapıların ritüel veya toplanma alanı olarak kullanıldığı düşünülüyor. Yapıların büyüklüğü ve düzeni, toplulukların burada belirli amaçlarla bir araya geldiğini gösteriyor.

T biçimli sütunlar insan figürlerini temsil ediyor

Göbeklitepe’nin en dikkat çekici özelliklerinden biri T biçimli sütunlar. Bu sütunların insan figürlerini sembolize ettiği düşünülüyor. Bazı sütunlarda kollar, kemer ve el figürleri yer alıyor.

İlginç olan nokta ise yüz detaylarının bulunmaması. İnsan figürleri bilinçli şekilde soyut biçimde işlenmiş. Bu durum, sembolik anlatım tercih edildiğini gösteriyor.

Araştırmacılar, bu sütunların topluluğun önemli figürlerini veya ritüel karakterlerini temsil edebileceğini düşünüyor. Bu da Göbeklitepe'nin yalnızca mimari değil, sembolik anlam taşıyan alan olduğunu ortaya koyuyor.

Hayvan kabartmaları dikkat çekiyor

Göbeklitepe’de bulunan taş sütunların üzerinde çok sayıda hayvan kabartması bulunuyor. Yılan, tilki, yaban domuzu ve kuş figürleri en sık görülen semboller arasında yer alıyor.

Bunun yanında yaban öküzü, ceylan, leopar ve ayı figürleri de taşlara işlenmiş. Hayvan sembollerinin ritüel anlam taşıdığı düşünülüyor. Bu figürlerin dönemin inanç sistemine dair ipuçları verdiği kabul ediliyor.

Kabartmaların detaylı işlenmiş olması, Göbeklitepe insanlarının sanat anlayışının gelişmiş olduğunu gösteriyor.

Göbeklitepe tesadüfen keşfedildi

Göbeklitepe'nin keşif hikayesi oldukça ilginç. 1986 yılında çiftçiler tarlada büyük taşlar buldu. Taşlar müzeye götürüldü ancak ilk etapta önemsenmedi.

Daha sonra arkeolog Klaus Schmidt taşları fark etti. Bölgeye giderek kazı çalışmalarını başlattı. 1990'lı yıllarda yapılan kazılar sonucunda Göbeklitepe gün yüzüne çıkarıldı.

Bu keşif, Türkiye'nin en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak kabul edildi.

Göbeklitepe hala gizemini koruyor

Göbeklitepe hakkında hala cevaplanamayan çok sayıda soru bulunuyor. Yapıların tam amacı, kimler tarafından kullanıldığı ve neden terk edildiği hâlâ tartışılıyor.

2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Göbeklitepe, dünya çapında ilgi görmeye devam ediyor. Yeni kazılarla birlikte her yıl farklı buluntular ortaya çıkıyor.

Göbeklitepe, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul edilmeye devam ediyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
