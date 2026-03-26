Tarihi Baştan Yazdıran Yer: Göbeklitepe Hakkında Bilmeniz Gereken 14 Şey

Göbeklitepe, insanlık tarihindeki en önemli kırılma noktalarından biri olarak görülüyor. Çünkü uzun yıllar boyunca yerleşik hayatın tarımla başladığı düşünülüyordu. İnsanların önce tarım yapmaya başladığı, ardından köyler ve şehirler kurduğu kabul ediliyordu. Ancak Göbeklitepe, bu düşünceyi sorgulatacak bulgular sundu.

Kazılarda ortaya çıkan devasa yapılar, avcı-toplayıcı toplumların sanıldığından daha organize olabileceğini gösterdi. Henüz tarım tam anlamıyla gelişmemişken bu büyüklükte anıtsal yapılar inşa edilmiş olması, insanlık tarihine dair bilinen sıralamayı değiştirdi.