Psikologlar Yeni Bir Depresyon Türü Keşfetti: Boşluğun Nedeni Ortaya Çıktı

Polonya’daki SWPS Üniversitesi’nden psikologlar Kamil Janowicz ve Piotr Klimczyk, düzenli olarak oyun oynayan 373 kişi üzerinde araştırma yaptı. Katılımcıların önemli kısmı her gün ya da neredeyse her gün oyun oynayan kişilerden oluşuyordu. Elde edilen sonuçlar, oyun bittikten sonra hissedilen boşluk duygusunun oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, geliştirilen Post-Game Depression Scale adlı ölçekle oyuncuların yaşadığı deneyimleri analiz etti. Sonuçlara göre hikaye ve karakterlerle kurulan bağ ne kadar güçlüyse gerçek hayata dönüş o kadar zorlaşıyor.

Özellikle hikaye odaklı ve karakter gelişiminin güçlü olduğu oyunlarda duygusal bağ daha yoğun yaşanıyor. Bu nedenle oyun sona erdiğinde, birçok oyuncu adeta önemli yaşam döneminin kapanışıyla karşı karşıya kalmış gibi hissediyor.