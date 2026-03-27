Psikologlar Yeni Bir Depresyon Türü Keşfetti: Boşluğun Nedeni Ortaya Çıktı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 13:50

Bir oyunu bitirdikten sonra gelen tuhaf boşluk hissi birçok oyuncuya tanıdık geliyor. Karakterlerle vedalaşmak zor geliyor. Hikaye zihinde dönmeye devam ediyor. Günlük hayata adapte olmak zaman alıyor. Psikologlar artık duruma yeni isim veriyor.

Psikologlara göre oyun bitince yaşanan duygusal boşluk sanılandan daha yaygın

Polonya’daki SWPS Üniversitesi’nden psikologlar Kamil Janowicz ve Piotr Klimczyk, düzenli olarak oyun oynayan 373 kişi üzerinde araştırma yaptı. Katılımcıların önemli kısmı her gün ya da neredeyse her gün oyun oynayan kişilerden oluşuyordu. Elde edilen sonuçlar, oyun bittikten sonra hissedilen boşluk duygusunun oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, geliştirilen Post-Game Depression Scale adlı ölçekle oyuncuların yaşadığı deneyimleri analiz etti. Sonuçlara göre hikaye ve karakterlerle kurulan bağ ne kadar güçlüyse gerçek hayata dönüş o kadar zorlaşıyor. 

Özellikle hikaye odaklı ve karakter gelişiminin güçlü olduğu oyunlarda duygusal bağ daha yoğun yaşanıyor. Bu nedenle oyun sona erdiğinde, birçok oyuncu adeta önemli yaşam döneminin kapanışıyla karşı karşıya kalmış gibi hissediyor.

Post-game depresyonunun en yaygın belirtileri neler?

Araştırmaya göre oyuncuların yaşadığı deneyim dört ana başlıkta toplandı:

  • Hikayeye takılı kalma ve karakterleri sürekli düşünme

  • Oyun deneyiminin bitmesini kabullenememe

  • Oyunu hemen tekrar oynama isteği

  • Diğer eğlence araçlarına karşı ilgi kaybı

Araştırmacılar, özellikle hikaye üzerine tekrar tekrar düşünmenin en yoğun hissedilen durum olduğunu belirtiyor. Oyuncuların bir kısmı oyun bittikten sonra günler boyunca karakterleri düşünmeye devam ediyor. Bazı kişiler yeni film, dizi ya da kitaplara ilgi duymakta zorlanıyor. Oyuna geri dönme isteği de oldukça yaygın görülüyor.

Ayrıca araştırma, karamsar düşünme eğilimi olan kişilerin post-game depresyonunu daha yoğun yaşadığını ortaya koyuyor.

RPG oyunları diğer türlere göre daha güçlü etki yaratıyor

Araştırma sonuçlarına göre rol yapma oyunları yani RPG türü, post-game depresyonunu en yoğun tetikleyen tür olarak öne çıkıyor. Çünkü oyuncular karakter gelişimini doğrudan etkileyebiliyor. Kararlar hikayeyi şekillendiriyor. Karakterlerle güçlü duygusal bağ kuruluyor.

Araştırmacılara göre sanal dünya ne kadar gerçekçi ve sürükleyici olursa kopuş o kadar zor hale geliyor. Oyuncular, uzun süre içinde yaşadığı dünyaya veda etmekte zorlanıyor. Psikologlar, durumu sevilen kişiyle vedalaşmaya ya da önemli yaşam döneminin kapanmasına benzetiyor.

