Beyni ve Kemikleri Yok Ama Dünyanın En Uzun Okyanus Canlısı

Bilimsel adı Cyanea capillata olan Aslan Yelesi denizanası, merkezi sinir sistemine sahip olmadan hareket edebilen en karmaşık canlılardan biri kabul ediliyor. 'Scientific journal Frontiers in Marine Science’da yayımlanan araştırmalara göre canlı, merkezi beyin yerine vücuduna yayılmış sinir ağıyla hareket ediyor. Sensör görevi gören nöronlar, jelatinimsi gövde boyunca dağılıyor. Böylece ışık, titreşim ve kimyasal değişimler tüm vücut üzerinden algılanabiliyor.

Kemik yapısı da bulunmuyor. Gövde, tamamen iç basınç sayesinde ayakta kalıyor. Bilim insanları, hidrostastik iskelet adı verilen yapı sayesinde devasa boyuta ulaşabildiğini belirtiyor. Çan şeklindeki gövde çapı 2 metreyi aşabiliyor.