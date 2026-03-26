Haberler
Yaşam
Beyni ve Kemikleri Yok Ama Dünyanın En Uzun Okyanus Canlısı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 14:24

Okyanuslarda yaşayan canlılar zaman zaman şaşırtıcı özelliklerle gündeme geliyor. Bazıları büyüklüğüyle, bazıları avlanma yöntemleriyle dikkat çekiyor. Aslan Yelesi denizanası ise uzunluğu ve yapısıyla bilim insanlarını bile şaşırtıyor. Beyni ve kemikleri bulunmayan canlı, buna rağmen oldukça etkili şekilde hayatta kalabiliyor. Üstelik uzunluğu bazı balinaları bile geride bırakıyor.

Beyni yok ama okyanusta devasa gövdesini kusursuz şekilde kontrol edebiliyor

Bilimsel adı Cyanea capillata olan Aslan Yelesi denizanası, merkezi sinir sistemine sahip olmadan hareket edebilen en karmaşık canlılardan biri kabul ediliyor. 'Scientific journal Frontiers in Marine Science’da yayımlanan araştırmalara göre canlı, merkezi beyin yerine vücuduna yayılmış sinir ağıyla hareket ediyor. Sensör görevi gören nöronlar, jelatinimsi gövde boyunca dağılıyor. Böylece ışık, titreşim ve kimyasal değişimler tüm vücut üzerinden algılanabiliyor.

Kemik yapısı da bulunmuyor. Gövde, tamamen iç basınç sayesinde ayakta kalıyor. Bilim insanları, hidrostastik iskelet adı verilen yapı sayesinde devasa boyuta ulaşabildiğini belirtiyor. Çan şeklindeki gövde çapı 2 metreyi aşabiliyor.

36 metreye ulaşan tentakülleri, devasa zehirli ağ oluşturuyor

PLOS One’da yayımlanan araştırmaya göre Aslan Yelesi denizanasının yaklaşık 1.200 adet yakıcı tentakülü bulunuyor. Tentaküller sekiz ayrı küme halinde gruplanıyor. Her filament yaklaşık 0.5 milimetre kalınlığında. Uzatıldığında toplam uzunluk 36.6 metreye kadar ulaşabiliyor.

Uzunluk karşılaştırması oldukça dikkat çekici. Ortalama mavi balina uzunluğu yaklaşık 30 metre civarında. Aslan Yelesi denizanasının tentakülleri, mavi balinadan bile daha uzun olabiliyor. Okyanusta sürüklenen devasa zehirli ağ görünümü, adını aldığı aslan yelesini andırıyor.

Tentaküller yalnızca savunma amacı taşımıyor. Avlanma sistemi tamamen bu yapıya dayanıyor. Yakıcı hücreler, temas eden balıkları veya küçük denizanalarını anında felç ediyor. Ardından tentaküller avı çan şeklindeki gövdenin alt kısmında yer alan ağıza doğru yönlendiriyor. Aktif avlanma yeteneği bulunmadığı için geniş yüzey alanı, hayatta kalma açısından kritik rol oynuyor.

Avlanma stratejisi, devasa zehirli perde gibi çalışıyor

Aslan Yelesi denizanası, aktif şekilde av peşinde koşmuyor. Okyanus akıntılarıyla birlikte hareket ediyor. Dev tentaküller, adeta yüzen zehirli perde oluşturuyor. Balıklar veya küçük denizanaları, fark etmeden tentaküllere temas ediyor. Temas anında yakıcı hücreler ateşleniyor ve av etkisiz hale geliyor.

Araştırmalar, tentaküller üzerinde yüzlerce zehirli filament bulunduğunu gösteriyor. Temas sırasında aynı anda çok sayıda yakıcı hücre devreye giriyor. Felç olan av, tentaküller aracılığıyla ağıza taşınıyor. Merkezi beyin bulunmamasına rağmen oldukça etkili avlanma sistemi ortaya çıkıyor. Okyanus ekosisteminde önemli avcılar arasında yer almasının nedeni de tam olarak bu sistem.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
