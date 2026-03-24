Mars’ta Piramit Benzeri Dev Yapı Bulundu: Mısır'dakilerden Büyük

Yüksek çözünürlüklü HiRISE görüntülerine bakıldığında, piramit benzeri oluşumun aslında çevresindeki kaya oluşumlarıyla benzer özellikler taşıdığı görülüyor. Candor Chasma, Mars’ın en büyük kanyon sistemlerinden biri olarak biliniyor. Bölge milyarlarca yıl boyunca rüzgar, su akışı, heyelan ve tektonik hareketlerle şekillendi.

Araştırmalar, söz konusu yapının 'positive relief knobs' olarak adlandırılan dayanıklı kaya oluşumlarından biri olabileceğini gösteriyor. Etrafındaki daha yumuşak kaya katmanları zamanla aşınırken, daha sert kütle ayakta kalıyor ve piramit benzeri görünüm ortaya çıkıyor.

Yapının çapı yaklaşık 290 metre, yüksekliği ise yaklaşık 145 metre olarak ölçüldü. Boyut dikkat çekici olsa da çevrede benzer yüksekliklere sahip başka kaya oluşumları da bulunuyor.