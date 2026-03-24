Mars’ta Piramit Benzeri Dev Yapı Bulundu: Mısır'dakilerden Büyük

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.03.2026 - 15:15

Mars, uzun zamandır gizemli görüntülerle gündeme geliyor. Kızıl gezegenin yüzeyinde zaman zaman dikkat çekici şekiller ortaya çıkıyor. Son olarak piramit görünümüne sahip dev yapı yeniden tartışma konusu oldu. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi yapının yapay olabileceğini öne sürdü. Ancak bilim insanları farklı görüşte.

Mars’ta piramit benzeri yapı yıllar önce keşfedildi, yeniden gündem oldu

Mars yüzeyinde yer alan yapı ilk olarak 2002 yılında fark edildi. Candor Chasma adı verilen rüzgarla aşınmış vadide bulunan oluşum, üç kenarlı piramit görünümü nedeniyle dikkat çekti. Görüntüler NASA’nın Mars yörünge araçlarından elde edilen verilerden oluşuyor.

Yapı, sosyal medyada film yapımcısı Brian Cory Dobbs tarafından paylaşılınca yeniden gündeme geldi. Paylaşım kısa sürede yayıldı ve kırpılmış görüntüler farklı platformlarda dolaşmaya başladı. Görseller gerçek NASA verilerine dayanıyor olsa da yorumlar hızla spekülasyonlara dönüştü.

Araştırmacı Wilmer Faust, 2002 yılında Mars Global Surveyor görüntülerinde dikkat çeken yapıyı raporlayan ilk isimlerden biri olarak kayda geçti. O tarihten sonra farklı yörünge araçları da aynı bölgeyi görüntüledi.

Bilim insanlarına göre yapı doğal jeolojik süreçlerin sonucu

Yüksek çözünürlüklü HiRISE görüntülerine bakıldığında, piramit benzeri oluşumun aslında çevresindeki kaya oluşumlarıyla benzer özellikler taşıdığı görülüyor. Candor Chasma, Mars’ın en büyük kanyon sistemlerinden biri olarak biliniyor. Bölge milyarlarca yıl boyunca rüzgar, su akışı, heyelan ve tektonik hareketlerle şekillendi.

Araştırmalar, söz konusu yapının 'positive relief knobs' olarak adlandırılan dayanıklı kaya oluşumlarından biri olabileceğini gösteriyor. Etrafındaki daha yumuşak kaya katmanları zamanla aşınırken, daha sert kütle ayakta kalıyor ve piramit benzeri görünüm ortaya çıkıyor.

Yapının çapı yaklaşık 290 metre, yüksekliği ise yaklaşık 145 metre olarak ölçüldü. Boyut dikkat çekici olsa da çevrede benzer yüksekliklere sahip başka kaya oluşumları da bulunuyor.

Mars’taki yapı Dünya’daki doğal piramitlere benziyor

Piramit görünümüne sahip doğal oluşumlar yalnızca Mars’ta yer almıyor. Kolombiya’da bulunan Cerro Tusa dağı, piramit şekliyle dikkat çeken doğal oluşumlardan biri olarak biliniyor. Çin’in Guizhou bölgesinde de benzer piramit benzeri dağlar bulunuyor.

Mars yüzeyindeki yapı incelendiğinde, kenarların geometrik açıdan kusursuz olmadığı görülüyor. Yüzey düzensiz, kenarlar eşit değil ve rüzgar izleri açık şekilde seçiliyor. Ayrıca çevrede rüzgarın oluşturduğu dalga benzeri kum yapıları, aşınmanın hala devam ettiğini gösteriyor.

Bilim insanlarına göre insan zihni, anlam arama eğilimi nedeniyle geometrik şekilleri yapay yapılar gibi algılayabiliyor. Ancak Mars yüzeyi, doğal süreçlerle oluşmuş dikkat çekici manzaralarla dolu.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
