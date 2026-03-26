Japonya'da İnsanlar Tuvalet Kağıdı Stoklamaya Başladı

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.03.2026 - 15:40

Japonya’da tuvalet kağıdı yeniden gündemde. Sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası bazı market rafları kısa sürede boşaldı. Orta Doğu’daki gerilim, tedarik endişesini tetikledi. Yetkililer ise panik alım yapılmaması gerektiğini açıkladı. Japonya’da tuvalet kağıdı stoklama davranışı aslında ilk kez yaşanmıyor. Daha önce kriz dönemlerinde benzer görüntüler ortaya çıkmıştı.

Sosyal medya paylaşımları sonrası vatandaşlar tuvalet kağıdı stoklamaya başladı

Orta Doğu’daki savaş endişeleri sonrası Japonya’da günlük ihtiyaç ürünlerine yönelim arttı. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan görüntüler, birçok markette tuvalet kağıdı raflarının kısa sürede boşaldığını gösterdi. Bazı kullanıcılar yakınlardaki eczane ve marketlerde ürün kalmadığını yazdı. Paylaşımlarda tuvalet kağıdının yanında kedi maması, kişisel bakım ürünleri ve hatta kasa kasa bira stoklayan kişiler dikkat çekti.

Yerel basına konuşan bazı tüketiciler ise birçok mağaza gezmelerine rağmen tuvalet kağıdı bulamadıklarını söyledi. Rafların boşalması sonrası bazı marketler özel teşhir alanları oluşturarak tedarik sorunu olmadığını anlatmaya çalıştı. Bazı mağazalar satın alma limitleri koyarken, mağaza içlerine “stok sorunu yok” yazılı bilgilendirme afişleri yerleştirildi.

Benzer görüntüler daha önce de yaşanmıştı. 2011 depremi ve tsunami sonrası, COVID-19 pandemisi sırasında ve hatta 1973 petrol krizinde Japonya’da tuvalet kağıdı stoklama davranışı ortaya çıkmıştı.

Yetkililer panik alım yapılmaması için açıklama yaptı

Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı yayımladığı açıklamada vatandaşlardan sakin ve rasyonel davranmalarını istedi. Açıklamada tuvalet kağıdı tedarikinde herhangi sorun bulunmadığı vurgulandı. Japonya Evsel Kağıt Endüstrisi Birliği’ne göre ülkede kullanılan tuvalet kağıdının yaklaşık yüzde 97’si yerel üretimden sağlanıyor.

Üretimde kullanılan ham maddelerin büyük kısmı geri dönüştürülmüş kağıt ve yerel selülozdan oluşuyor. Orta Doğu’daki gelişmelerin üretimi doğrudan etkilemediği ifade edildi. Üretim kapasitesinin gerektiğinde artırılabileceği ve şirketlerin yeterli stok seviyesine sahip olduğu da belirtildi.

İlginizi çekebilir:

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
