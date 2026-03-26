Japonya'da İnsanlar Tuvalet Kağıdı Stoklamaya Başladı

Orta Doğu’daki savaş endişeleri sonrası Japonya’da günlük ihtiyaç ürünlerine yönelim arttı. Sosyal medya platformu X’te paylaşılan görüntüler, birçok markette tuvalet kağıdı raflarının kısa sürede boşaldığını gösterdi. Bazı kullanıcılar yakınlardaki eczane ve marketlerde ürün kalmadığını yazdı. Paylaşımlarda tuvalet kağıdının yanında kedi maması, kişisel bakım ürünleri ve hatta kasa kasa bira stoklayan kişiler dikkat çekti.

Yerel basına konuşan bazı tüketiciler ise birçok mağaza gezmelerine rağmen tuvalet kağıdı bulamadıklarını söyledi. Rafların boşalması sonrası bazı marketler özel teşhir alanları oluşturarak tedarik sorunu olmadığını anlatmaya çalıştı. Bazı mağazalar satın alma limitleri koyarken, mağaza içlerine “stok sorunu yok” yazılı bilgilendirme afişleri yerleştirildi.

Benzer görüntüler daha önce de yaşanmıştı. 2011 depremi ve tsunami sonrası, COVID-19 pandemisi sırasında ve hatta 1973 petrol krizinde Japonya’da tuvalet kağıdı stoklama davranışı ortaya çıkmıştı.