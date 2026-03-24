2026 Dünya Mutluluk Raporu'na Göre İnsanların En Büyük Mutsuzluk Nedeni Ortaya Çıktı

2026 Dünya Mutluluk Raporu, yoğun sosyal medya kullanımının düşük yaşam memnuniyeti ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle gençler arasında bu etkinin daha belirgin olduğu görülüyor. Sosyal medyada geçirilen sürenin artması, karşılaştırma duygusunu da beraberinde getiriyor.

Algoritmalar tarafından şekillenen içerik akışı, kullanıcıların daha fazla etkileşimde kalmasını hedefliyor. Ancak bu süreçte olumsuz içeriklerin, tartışmaların ve dikkat çekici başlıkların daha fazla öne çıktığı görülüyor. Bu durum da zamanla ruh hali üzerinde olumsuz etki yaratabiliyor.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta ise, sürekli içerik akışının zihinsel yorgunluğu artırması. Özellikle gün boyunca maruz kalınan yoğun içerik, stres ve memnuniyetsizlik hissini güçlendirebiliyor. Bu da yaşam memnuniyetinde düşüşe neden oluyor.