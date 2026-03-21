Kararan Gümüş Takıları 20 Dakikada Parlatan Basit Yöntem

Yöntem için plastik kap, alüminyum folyo, karbonat ve sirke yeterli oluyor. İlk adımda kap içi folyo ile kaplanıyor ve parlak yüzey yukarı bakacak şekilde yerleştiriliyor. Ardından kararmış gümüş takılar doğrudan folyonun üzerine konuluyor. Takıların folyo ile temas etmesi gerekiyor.

Sonrasında karbonat takıların üzerine serpiştiriliyor. Ardından sirke eklendiğinde karışım köpürmeye başlıyor. İşte asıl etki burada devreye giriyor. Oluşan kimyasal reaksiyon, gümüş yüzeyde oluşan kararmayı çözmeye başlıyor. Takıların hafif hareket etmesi de bu süreçte normal kabul ediliyor.