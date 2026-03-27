12 Ağustos 2026’da Dünya Yer Çekimini Kaybedecek mi?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.03.2026 - 16:16

12 Ağustos 2026 tarihi sosyal medyada şimdiden gündem olmuş durumda. Paylaşımlara göre Dünya, 7 saniyeliğine yer çekimini kaybedecek. İddialar NASA’nın gizli Project Anchor programına bağlanıyor. Milyarlarca dolarlık harcamalardan söz eden paylaşımlar da dikkat çekiyor. Hal böyle olunca kullanıcılar 'Gerçekten böyle bir şey olabilir mi'' sorusunu sormaya başladı.

Sosyal medyada yayılan iddia, 7 saniyelik yer çekimi kaybından söz ediyor

Sosyal medyada yayılan komplo teorisine göre 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya’nın yer çekimi kısa süreliğine duracak. İddialara göre sebep ise kara deliklerle bağlantılı kozmik hareketler. Paylaşımlarda NASA'nın 'Project Anchor' adlı gizli program yürüttüğü, hatta yaklaşık 90 milyar dolarlık bütçe ayrıldığı öne sürülüyor.

TikTok ve X gibi platformlarda yayılan içerikler, kullanıcıların büyük kısmında merak ve endişe yarattı. Paylaşımlarda insanların ağır eşyalara tutunması gerektiği, aksi halde gökyüzüne savrulabileceği gibi dikkat çekici ifadeler yer aldı. Hatta bazı içeriklerde dünya genelinde kaos yaşanacağı bile iddia edildi.

Yer çekimi gerçekten kaybolursa ne olur? Bilim insanları bu senaryoya açıklık getirdi

Yer çekiminin kısa süreliğine kaybolması halinde, Dünya üzerindeki her şeyin sabit kalmasını sağlayan güç ortadan kalkmış olur. İnsanlar, binalar, araçlar hatta hava ve su bile yüzeye bağlı kalamaz. Yer çekiminin geri gelmesiyle her şey yeniden yere düşeceği için ciddi hasar ve yaralanmalar meydana gelebilir.

Ancak bilim insanlarına göre böyle senaryo fizik kurallarına aykırı. Uzmanlar, yer çekiminin cisimlerin kütlesiyle bağlantılı olduğunu vurguluyor. Dünya'nın kütlesi ortadan kalkmadığı sürece yer çekiminin olmaması mümkün görünmüyor. Yani yer çekiminin birkaç saniyeliğine bile durması bilimsel açıdan mümkün kabul edilmiyor.

12 Ağustos 2026’da gerçekten ne olacak? Aslında dikkat çeken başka bir gökyüzü olayı var

12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleşecek astronomik olay, yer çekimiyle ilgili değil. O tarihte tam Güneş tutulması yaşanması bekleniyor. Tutulma, Kuzey Kutup Okyanusu, Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu, Portekiz ve İspanya'nın kuzeyinden izlenebilecek.

Uzmanlar, Güneş tutulmasının Dünya'nın yer çekimi üzerinde alışılmadık etki yaratmadığını vurguluyor. Güneş ve Ay'ın çekim kuvvetleri uzun yıllardır hesaplanabiliyor ve herhangi anormal durum öngörülmüyor. Dolayısıyla 12 Ağustos 2026 tarihinde yer çekiminin kaybolacağına dair iddiaların bilimsel dayanağı bulunmuyor.

İlginizi çekebilir:

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
