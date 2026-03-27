12 Ağustos 2026’da Dünya Yer Çekimini Kaybedecek mi?

Yer çekiminin kısa süreliğine kaybolması halinde, Dünya üzerindeki her şeyin sabit kalmasını sağlayan güç ortadan kalkmış olur. İnsanlar, binalar, araçlar hatta hava ve su bile yüzeye bağlı kalamaz. Yer çekiminin geri gelmesiyle her şey yeniden yere düşeceği için ciddi hasar ve yaralanmalar meydana gelebilir.

Ancak bilim insanlarına göre böyle senaryo fizik kurallarına aykırı. Uzmanlar, yer çekiminin cisimlerin kütlesiyle bağlantılı olduğunu vurguluyor. Dünya'nın kütlesi ortadan kalkmadığı sürece yer çekiminin olmaması mümkün görünmüyor. Yani yer çekiminin birkaç saniyeliğine bile durması bilimsel açıdan mümkün kabul edilmiyor.