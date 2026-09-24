Özgür Demirtaş'ın Tutuklanan Emre Tezmen'le Bir Yıl Önce Tartıştığı Ortaya Çıktı

Tartışmanın fitili, Ayhan Dadaloğlu'nun Demirtaş'ı etiketleyerek Instagram'da onun adıyla dolaşan hisse tavsiyesi görsellerini sormasıyla ateşlendi. Görsellerde TERA hissesinin birkaç ay içinde kat kat değer kazandığı ve bir grupta 'herkese açık olarak' tavsiye edildiği iddia ediliyordu.

Demirtaş bu soruya sert bir alıntıyla karşılık verdi. Hiçbir yerde hiçbir hisse senedi önermediğini defalarca yazdığını hatırlatan ekonomist, resmi hesaplarından yayımlanmayan ve adını kullanan her paylaşımın dolandırıcılık olduğunu söyledi, TERA için de 'Tera'ymış!! Hah! ÇÖP.' dedi. Paylaşımını 'Kimseden yatırım tavsiyesi almayın' çağrısıyla ve spekülatif fonlardan uzak durulması uyarısıyla bitirdi. Ertesi gün de adını kullanan her türlü hisse ve fon içeriğinin sahte olduğunu yineledi.