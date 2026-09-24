article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Özgür Demirtaş'ın Tutuklanan Emre Tezmen'le Bir Yıl Önce Tartıştığı Ortaya Çıktı

Özgür Demirtaş'ın Tutuklanan Emre Tezmen'le Bir Yıl Önce Tartıştığı Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
24.09.2026 - 16:48
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'de 131 fonun tasfiyesiyle 455 binden fazla yatırımcıyı etkileyen fon soruşturmasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in tutuklanması, yaklaşık bir yıl önce sosyal medyada yaşanan bir yazışmayı yeniden gündeme taşıdı. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ekim 2025'te adını ve fotoğrafını kullanarak TERA hissesini öneren sahte paylaşımlara karşı takipçilerini uyarmış, bu hisse için açık açık 'çöp' ifadesini kullanmıştı. Bir gün sonra Tezmen'in X hesabından gelen ve isim vermeden yazılan sert metin, o dönem Demirtaş'a verilmiş bir yanıt olarak okunmuştu. Soruşturmanın geldiği noktada iki paylaşım şimdi yan yana konuşuluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Özgür Demirtaş, Ekim 2025'te adını kullanarak TERA hissesi öneren paylaşımlara karşı takipçilerini uyarmıştı.

Özgür Demirtaş, Ekim 2025'te adını kullanarak TERA hissesi öneren paylaşımlara karşı takipçilerini uyarmıştı.

Tartışmanın fitili, Ayhan Dadaloğlu'nun Demirtaş'ı etiketleyerek Instagram'da onun adıyla dolaşan hisse tavsiyesi görsellerini sormasıyla ateşlendi. Görsellerde TERA hissesinin birkaç ay içinde kat kat değer kazandığı ve bir grupta 'herkese açık olarak' tavsiye edildiği iddia ediliyordu.

Demirtaş bu soruya sert bir alıntıyla karşılık verdi. Hiçbir yerde hiçbir hisse senedi önermediğini defalarca yazdığını hatırlatan ekonomist, resmi hesaplarından yayımlanmayan ve adını kullanan her paylaşımın dolandırıcılık olduğunu söyledi, TERA için de 'Tera'ymış!! Hah! ÇÖP.' dedi. Paylaşımını 'Kimseden yatırım tavsiyesi almayın' çağrısıyla ve spekülatif fonlardan uzak durulması uyarısıyla bitirdi. Ertesi gün de adını kullanan her türlü hisse ve fon içeriğinin sahte olduğunu yineledi.

Emre Tezmen'in ertesi gün isim vermeden yazdığı yanıtta "okumuş cahil" ifadesi yer aldı.

Emre Tezmen'in ertesi gün isim vermeden yazdığı yanıtta "okumuş cahil" ifadesi yer aldı.

Demirtaş'ın paylaşımından bir gün sonra, 25 Ekim 2025 sabahı Emre Tezmen'in X hesabından uzun bir metin geldi. Tezmen kimsenin adını anmadı; ancak paylaşımın zamanlaması ve hedef aldığı 'kendi kendine ekonomist, finansçı ve akil insan sıfatı yakıştıran şahsiyetler' tarifi nedeniyle metin, finans basınında Demirtaş'a verilmiş bir yanıt olarak aktarıldı.

Tezmen paylaşımında muhatabını 'okumuş cahil' olmakla ve kompleksli 'loser'ların yankı odası olmakla nitelendirdi; şahsına, kurumlarına, çalışanlarına ve yatırımcılarına karşı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü. Metnin en çok konuşulan kısmı ise sonu oldu: 'Sakın beyefendiliğimizi zayıflık olarak algılamayın' diyen Tezmen, hukukçularının çalıştığını ve 'Türk adaleti bunlara hak ettikleri cevabı verecektir' diye yazdı. Bu satırlar o dönem bazı kullanıcılar tarafından tehdit olarak yorumlanmıştı.

Tezmen, 23 Eylül'de dört isimle birlikte tutuklandı; iddiaları ise kabul etmiyor.

Tezmen, 23 Eylül'de dört isimle birlikte tutuklandı; iddiaları ise kabul etmiyor.

Aradan geçen yaklaşık bir yılda tablo tersine döndü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması kapsamında 19 Eylül'de gözaltına alınan Tezmen; Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile birlikte 23 Eylül'de tutuklandı.

Savcılık, vatandaşlardan toplanan fon paralarıyla Tera Grubu şirketlerinin hisselerinin alınıp alınmadığını ve hisse fiyatlarının bu yolla yükseltilip yükseltilmediğini soruşturuyor. Basına yansıyan ifadesinde Tezmen bu iddiaları reddetti, fonların hangi hisselerde işlem yaptığından haberi olmadığını söyledi. Soruşturma sürüyor ve Tezmen hakkında verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

Tutuklamanın ardından Demirtaş'ın bir yıl önceki uyarısı ile Tezmen'in yanıtı sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Özellikle 'Türk adaleti cevap verecektir' cümlesi, bugün bambaşka bir bağlamda yeniden okunuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın