Özgür Demirtaş'ın Tutuklanan Emre Tezmen'le Bir Yıl Önce Tartıştığı Ortaya Çıktı
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Türkiye'de 131 fonun tasfiyesiyle 455 binden fazla yatırımcıyı etkileyen fon soruşturmasında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'in tutuklanması, yaklaşık bir yıl önce sosyal medyada yaşanan bir yazışmayı yeniden gündeme taşıdı. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Ekim 2025'te adını ve fotoğrafını kullanarak TERA hissesini öneren sahte paylaşımlara karşı takipçilerini uyarmış, bu hisse için açık açık 'çöp' ifadesini kullanmıştı. Bir gün sonra Tezmen'in X hesabından gelen ve isim vermeden yazılan sert metin, o dönem Demirtaş'a verilmiş bir yanıt olarak okunmuştu. Soruşturmanın geldiği noktada iki paylaşım şimdi yan yana konuşuluyor.
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Özgür Demirtaş, Ekim 2025'te adını kullanarak TERA hissesi öneren paylaşımlara karşı takipçilerini uyarmıştı.
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Emre Tezmen'in ertesi gün isim vermeden yazdığı yanıtta "okumuş cahil" ifadesi yer aldı.
Tezmen, 23 Eylül'de dört isimle birlikte tutuklandı; iddiaları ise kabul etmiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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