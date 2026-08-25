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TRT Tabii'nin Yeni Dizisinde Furkan Palalı'nın Partneri Belli Oldu

TRT Tabii'nin Yeni Dizisinde Furkan Palalı'nın Partneri Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2026 - 15:47 Son Güncelleme: 25.08.2026 - 15:51
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Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni yapımlardan biri için hazırlıklar sürerken TRT Tabii'nin Davet Musab dizisi için önemli bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu Ekin Aksoy, dizinin başrol oyuncularından Furkan Palalı'nın partneri oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Son dönemde farklı yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Ekin Aksoy'un yeni dizisi belli oldu.

Son dönemde farklı yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Ekin Aksoy'un yeni dizisi belli oldu.

Ekin Aksoy, Furkan Palalı'nın başrolünde yer aldığı Davet Musab dizisine dahil oldu. Kardelenler, Güzel Aşklar Diyarı ve Bir Sevdadır gibi yapımlarda rol alan Aksoy, dizide Hamne’ye hayat verecek. Büyük bölümünün İran'da çekileceği dizide İslam tarihinin önemli isimlerinden Musab bin Umeyr'in hayatı anlatılacak. İslam öncesi dönemde Mekke'nin varlıklı ve dikkat çeken gençlerinden biri olan Musab'ın, Müslüman olduktan sonra hayatını tamamen değiştirmesi ve sahip olduğu zenginlik ile itibardan vazgeçerek İslam'ı yaymak için mücadele etmesi anlatılacak. No: 309, Benim Tatlı Yalanım ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan Furkan Palalı ile Ekin Aksoy'un nasıl bir uyum yakalayacağı merak konusu oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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