TRT Tabii'nin Yeni Dizisinde Furkan Palalı'nın Partneri Belli Oldu

Ekin Aksoy, Furkan Palalı'nın başrolünde yer aldığı Davet Musab dizisine dahil oldu. Kardelenler, Güzel Aşklar Diyarı ve Bir Sevdadır gibi yapımlarda rol alan Aksoy, dizide Hamne’ye hayat verecek. Büyük bölümünün İran'da çekileceği dizide İslam tarihinin önemli isimlerinden Musab bin Umeyr'in hayatı anlatılacak. İslam öncesi dönemde Mekke'nin varlıklı ve dikkat çeken gençlerinden biri olan Musab'ın, Müslüman olduktan sonra hayatını tamamen değiştirmesi ve sahip olduğu zenginlik ile itibardan vazgeçerek İslam'ı yaymak için mücadele etmesi anlatılacak. No: 309, Benim Tatlı Yalanım ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerde rol alan Furkan Palalı ile Ekin Aksoy'un nasıl bir uyum yakalayacağı merak konusu oldu.