TRT Tabii'nin Yeni Dizisinde Furkan Palalı'nın Partneri Belli Oldu
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Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yeni yapımlardan biri için hazırlıklar sürerken TRT Tabii'nin Davet Musab dizisi için önemli bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu Ekin Aksoy, dizinin başrol oyuncularından Furkan Palalı'nın partneri oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son dönemde farklı yapımlardaki performansıyla adından söz ettiren Ekin Aksoy'un yeni dizisi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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