Murat Boz'un Fon ve Hisselerde Battığı İddia Edildi: Şarkıcıdan "Hadi Ya? Benim Niye Haberim Yok" Yanıtı
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Sosyal medyada dolaşıma giren bir paylaşım, şarkıcı Murat Boz'un fon ve hisse yatırımlarında büyük kayıp yaşadığını ve bu yüzden yatırım danışmanını değiştirdiğini öne sürdü. Boz, paylaşımın altına yazdığı kısa yanıtla iddiaya karşılık verdi. Ardından da dedikodudan uzak durulması çağrısı yaptı.
Murat Boz, iddiayı öne süren paylaşımın altına "Hadi ya? Benim niye haberim yok :)" yazarak yanıt verdi.
Murat Boz'un ikinci mesajı daha net oldu: "Milletin canı burnunda, dedikodudan uzak durmak lazım."
İddia, fon soruşturmasında gönüllü iadelerin sürdüğü günlerde gündeme geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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