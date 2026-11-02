Murat Boz'un Fon ve Hisselerde Battığı İddia Edildi: Şarkıcıdan "Hadi Ya? Benim Niye Haberim Yok" Yanıtı

Paylaşım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında ara ödemelerin başlamasının ardından konuşuldu. Edinilen bilgiye göre 30 Ekim itibarıyla 37 kişi elde ettiği kazancı iade etti ve TMSF hesaplarında toplanan tutar 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Ekim'de 13-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini duyurmuştu. Üç ayrı fondan elde edilen toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira olarak hesaplanırken, listede adı geçen diğer isimlerden de iade yapmaları bekleniyor.