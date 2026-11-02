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Murat Boz'un Fon ve Hisselerde Battığı İddia Edildi: Şarkıcıdan "Hadi Ya? Benim Niye Haberim Yok" Yanıtı

Murat Boz'un Fon ve Hisselerde Battığı İddia Edildi: Şarkıcıdan "Hadi Ya? Benim Niye Haberim Yok" Yanıtı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.11.2026 - 18:42
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Sosyal medyada dolaşıma giren bir paylaşım, şarkıcı Murat Boz'un fon ve hisse yatırımlarında büyük kayıp yaşadığını ve bu yüzden yatırım danışmanını değiştirdiğini öne sürdü. Boz, paylaşımın altına yazdığı kısa yanıtla iddiaya karşılık verdi. Ardından da dedikodudan uzak durulması çağrısı yaptı.

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Murat Boz, iddiayı öne süren paylaşımın altına "Hadi ya? Benim niye haberim yok :)" yazarak yanıt verdi.

Murat Boz, iddiayı öne süren paylaşımın altına "Hadi ya? Benim niye haberim yok :)" yazarak yanıt verdi.

İddia, X'te 'Deep Web Kripto' adlı hesaptan geldi. 1 Kasım'da yapılan paylaşımda 'Ünlü şarkıcı Murat Boz'un fon ve hisselerden battığı söyleniyor. Bu sebeple yatırım danışmanını değiştirdi' denildi. Paylaşım kısa sürede geniş kitlelere ulaştı; görüntülenme sayısı 400 bini aştı.

Boz'un yanıtı ise tek cümleydi: 'Hadi ya? Benim niye haberim yok :)' 

Şarkıcının kendi hesabından yazdığı bu cevap da binlerce kez görüntülendi.

Murat Boz'un ikinci mesajı daha net oldu: "Milletin canı burnunda, dedikodudan uzak durmak lazım."

Murat Boz'un ikinci mesajı daha net oldu: "Milletin canı burnunda, dedikodudan uzak durmak lazım."

Şarkıcı Murat Boz, ilk yanıtının ardından konuya bir kez daha değindi ve iddiayı yalanladı. Şarkıcı bu kez şaka yollu bir cümle yerine doğrudan bir çağrı yaptı: 'Milletin canı burnunda dedikodudan uzak durmak lazım.'

Boz'un bu sözleri, kısa sürede magazin gündeminde karşılık buldu.

İddia, fon soruşturmasında gönüllü iadelerin sürdüğü günlerde gündeme geldi.

İddia, fon soruşturmasında gönüllü iadelerin sürdüğü günlerde gündeme geldi.

Paylaşım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında ara ödemelerin başlamasının ardından konuşuldu. Edinilen bilgiye göre 30 Ekim itibarıyla 37 kişi elde ettiği kazancı iade etti ve TMSF hesaplarında toplanan tutar 18 milyar 340 milyon liraya ulaştı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Ekim'de 13-16 Eylül tarihleri arasında fonlardan şüpheli çıkış yapan 214 gerçek ve tüzel kişinin tespit edildiğini duyurmuştu. Üç ayrı fondan elde edilen toplam kazanç 187 milyar 653 milyon lira olarak hesaplanırken, listede adı geçen diğer isimlerden de iade yapmaları bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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