Sevgili Başak, bugün sabah iletişim alanında zihnini berraklaştıracak bir karar anı yaşıyorsun. Akrep’teki İlk Dördün, düşüncelerini netleştirmeni istiyor. Güneş-Lilith üçgeni de tam bu noktada sana destek verip içindeki doğruyu zarafetle dile getirmeni sağlıyor. İş hayatında yapıcı bir eleştiriyi yumuşak bir dille sunmak her şeyi yoluna koyacak. Öğleden sonra Ay Yay burcuna geçtiğinde ise zihnin yuva sıcaklığına, kendi güvenli alanına yöneliyor.

Maddi konularda sabah saatlerinde önündeki bir teklifin şartlarını sakince kontrol etmelisin. Aklına takılan her detayı sormaktan çekinme; şartları baştan netleştirmek seni koruyacaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün içten dürüstlük sana harika kapılar açıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, yarım kalmış bir sohbeti derin bir sevgiyle tamamlayabilirsin. Bekar bir Başak burcu isen, sana yaklaşmaya çalışan birine karşı imalar yerine net ve samimi davranmak aranızdaki iletişimi hızlandıracak. Bugün kalbindekini olduğu gibi dökmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…