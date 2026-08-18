Sevgili Başak, bugün Ay iletişim alanında ilerliyor ve konuşmaların akıcı gitmeye devam ediyor. Güneş dört gün sonra senin burcuna geçiyor, yani hazırlık günlerindesin. İş hayatında bugün bir görüşme ayarlamak, bir teklif iletmek ya da bir konuyu netleştirmek için uygun bir zamandasın. Yarınki İlk Dördün kariyerinle ilgili bir karar getiriyor, bugün zemini hazırlamalısın.

Maddi konularda dün gündeme gelen teklifin şartlarını bugün sormalısın. Detayı öğrenmeden hiçbir işe evet dememelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün de kelimeler senin yanında. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, dün açtığın konunun devamını getirmelisin; yarım kalan konuşmalar ilişkileri yoruyor. Bekar bir Başak burcu isen, biriyle kurduğun iletişim bugün biraz daha samimileşiyor. Konuşmaya devam etmelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…