Sevgili Başak, bir ilişkin varsa bugün onun için yapacağın küçük ama düşünceli bir jest, büyük bir söz söylemekten daha etkili. Ay'ın kendi burcunda olması seni ihtiyaçları fark etme konusunda bugün özellikle keskin kılıyor; Mars-Uranüs açısı ise ilişkinize beklenmedik bir heyecan katabilir.

Bekarsan, günlük hayatının tam ortasında aniden biriyle göz göze gelebilirsin. Bu sürpriz anı bozmadan akışına bırakman yeterli; detaycı yapını bir kenara koyup kendiliğinden gelişen şeye güvenmen sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…