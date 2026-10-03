Sevgili Başak, iletişim alanını geri hareketiyle etkileyen Venüs bugün partnerinle geçmişte yarım kalmış bir konuşmayı yeniden gündeme getirebilir. Güneş'in Satürn'le karşıtlığı ortak sorumlulukları öne çıkardığı için bu konuşma ev işleri, ortak masraflar ya da geleceğe dair planlar etrafında dönebilir. Eleştirel bir dil yerine onu anlamaya çalışan sorular sorman bağınızı derinleştirir. Küçük bir teşekkür ya da takdir cümlesi de aranızdaki havayı yumuşatacak. Birlikte yürüyüşe çıkıp konuşmak ortamı daha rahat kılar.

Bekarsan eski bir yazışma ya da uzun süredir konuşmadığın biriyle tekrar yazışmaya başlayabilirsin. Bu kişiyle aranızda tamamlanmamış bir çekim bulunabilir; ancak ne istediğini netleştirmeden yanıt vermek kafanı karıştırabilir. Önce kendi beklentilerini düşün, sonra adım at. Acele etme. Sezgilerine kulak ver.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…