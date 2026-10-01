Sevgili Başak, iletişim alanındaki Venüs yavaşlarken partnerinle aranızdaki yazışmaların ve konuşmaların tonu bugün her zamankinden önemli. Merkür'ün Mars'la yaptığı sert açı eleştirel yanını öne çıkarabilir; partnerinin küçük bir hatasını iğneleyici bir espriyle dile getirmek onu kırabilir. Ne hissettiğini yumuşak ve net cümlelerle söylemen, aranızdaki yakınlığı derinleştirir. Akşam yapacağınız kısa bir telefon görüşmesi günün yükünü hafifletecek. Sevgiline yapacağın küçük bir iyilik, bugün sözlerinden daha etkili olabilir.

İlişkisi olmayan Başaklar için gece saatleri daha hareketli. Ay Yengeç'e, yani arkadaşlık alanına geçtiğinde bir grup buluşmasında ya da ortak bir dostun doğum gününde tanışacağın biri sana keyifli anlar yaşatabilir. Mükemmeli aramak yerine anın tadını çıkarmaya odaklanırsan bu tanışma hoş bir sürpriz yaratır.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…