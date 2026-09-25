Sevgili Başak, bugün planlarının dışına çıkan bir gelişme seni biraz tedirgin edebilir; Koç Dolunayı'nın getirdiği bu spontanlık, alışık olduğun kontrolü zorlayabilir. Kontrolü kısmen bırakman, partnerinle aranızdaki havayı hafifletecek.

Bekar Başaklar ise analiz etmeyi bir kenara bırakıp bugün içgüdüsel bir adım atabilir; bu spontanlık, alışık olmadığı ama ona iyi gelen bir deneyim olabilir. Kendine güvenmesi, bu adımı daha rahat atmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…