Sevgili Başak, ilişkisi olan Başaklar bugün partnerinin mantıklı açıklamalar yerine sadece dinlenmeye ihtiyacı olduğunu fark edebilir; Ay'ın Balık'a geçmesiyle gelen bu duygusal hava seni bu konuda daha anlayışlı kılıyor. Bu anlayışlı tavrın, partnerinin kendini bugün çok daha güvende hissetmesini sağlayacak.

Bekar Başaklar ise bugün analiz etmeden, sadece hissederek ilerlemenin de bir seçenek olduğunu keşfedebilir; bu yeni deneyim seni rahatlatabilir. Bu yeni deneyim, seni alışık olduğun kontrolcü tavırdan bugün biraz uzaklaştırabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…