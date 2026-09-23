Sevgili Başak, her şeyi kontrol etme isteğin bugün biraz zayıflayabilir; Ay'ın Balık'a geçmesiyle planların dışına çıkan bir gelişmeyi esnekçe karşılaman bugün sana iyi gelecek. Gün içinde beklenmedik bir değişiklikle karşılaşırsan, hemen çözüm üretmek yerine önce durumu kabullenmen seni rahatlatacak.

Maddi olarak bugün bir hesabı tekrar tekrar kontrol etmek yerine, ilk bulduğun sonuca güvenmen zaman kazandıracak; bu güven bugün seni gereksiz bir stresten kurtaracak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, bugün partnerinin mantıklı açıklamalar yerine sadece dinlenmeye ihtiyacı olduğunu fark edebilir; bu fark ediş aranızdaki anlayışı derinleştirecek. Bekar Başaklar ise bugün analiz etmeden, sadece hissederek ilerlemenin de bir seçenek olduğunu keşfedebilir; bu yeni deneyim seni özgürleştirici bir şekilde şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…