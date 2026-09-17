Sevgili Başak, bugün Merkür'ün yöneticiniz olarak Satürn'e karşıt açı yapması, iş yerinde ciddi bir sorumluluk ya da eleştiriyle yüzleşmenizi gerektirebilir. Bu geri bildirimi kişisel almak yerine gelişim fırsatı olarak görürseniz bugün değerli bir ders çıkarabilirsiniz.

Bir harcamanın gerçek maliyetini bugün net bir şekilde görebilirsiniz; disiplininiz tasarruf konusunda size büyük destek olacak. Akşam Yay'daki İlk Dördün, ertelediğiniz bir finansal planı artık uygulamaya koymanız için sizi zorlayacak.

Eleştiri değil gerçek bir endişe bugün partnerinizden size ulaşabilir; bunu savunmaya geçmeden dinlemeniz ilişkinize iyi gelecek. Mükemmel bir profil aramak yerine gerçek, kusurlu ama samimi bir bağlantıya odaklanmak, bekar Başaklara bugün çok daha anlamlı bir tanışma yaşatabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…