Sevgili Başak, bugün Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi ve yönetici gezegeniniz Merkür'ün Plüton'la gerilimi, sizi normalden daha derin analizlere itiyor. Kariyer tarafında bir işi eksiksiz bitirme isteğiniz sizi geç saatlere kadar alıkoyabilir; öncelik belirlemek yorulmaktan daha akıllıca.

Para konusunda bir harcamayı defalarca sorgulama alışkanlığınız bugün zaman kaybettirebilir; sağlam bir karar verdiyseniz kendinize güvenin.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Başaklar partnerinin küçük bir davranışını eleştirmek yerine bugün niyetine bakmayı deneyebilir. Bekar Başaklar ise tanıştığı kişiyi bir kontrol listesiyle değerlendirmek yerine akışa bırakmayı öğrenme fırsatı bulabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…