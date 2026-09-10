Sevgili Başak, bugün burcunda gerçekleşen Yeni Ay seni doğrudan etkilerken küçük detaylara takılıp asıl işini geciktirebilirsin; önceliklerini netleştirmen günü daha verimli geçirmeni sağlar. Yeni Ay yeni bir düzen kurma isteğini artırırken iş tarafında dikkatli çalışman takdir görebilir.

Parasal olarak gereksiz bir kontrol seni yorabilir, genel tabloya bakman yeterli. Aşk tarafında ise Merkür Terazi ve Venüs Akrep etkisiyle karşındaki senden biraz daha esneklik bekliyor olabilir. Bekarsan, pratik bir konuda yardım ettiğin biri seni fark edebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…