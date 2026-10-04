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5 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

5 Ekim Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, partnerinin bugün yaptığı küçük bir eleştiriyi fazla ciddiye alma riski var. Sabahki yumuşak açı seni biraz daha esnek kılsa da, öğleden sonra yöneticin Merkür'ün Akrep'ten aldığı gergin açı seçici algını keskinleştirip küçük bir sözü büyütmene neden olabilir. Karşındakinin niyetinin iyi olduğunu hatırlaman, gereksiz bir gerginliği daha başlamadan bitiriyor. Akşam saatlerinde Satürn'ün desteğiyle ilişkindeki denge yeniden kuruluyor.

Tek olanlar için iş ortamında ya da günlük rutininde tanıdığı biriyle beklenmedik bir yakınlaşma bugün gündeme gelebilir. Venüs'ün retrosu eski bir mesai arkadaşını ya da tanıdığı birini de hatırına getirebilir; o kişiyle ilgili yarım kalmış bir merakı bugün yeniden hissedebilirsin. Detaycı yapını bir kenara bırakıp akışa güvenmen bugün sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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