Sevgili Başak, partnerinin bugün yaptığı küçük bir eleştiriyi fazla ciddiye alma riski var. Sabahki yumuşak açı seni biraz daha esnek kılsa da, öğleden sonra yöneticin Merkür'ün Akrep'ten aldığı gergin açı seçici algını keskinleştirip küçük bir sözü büyütmene neden olabilir. Karşındakinin niyetinin iyi olduğunu hatırlaman, gereksiz bir gerginliği daha başlamadan bitiriyor. Akşam saatlerinde Satürn'ün desteğiyle ilişkindeki denge yeniden kuruluyor.

Tek olanlar için iş ortamında ya da günlük rutininde tanıdığı biriyle beklenmedik bir yakınlaşma bugün gündeme gelebilir. Venüs'ün retrosu eski bir mesai arkadaşını ya da tanıdığı birini de hatırına getirebilir; o kişiyle ilgili yarım kalmış bir merakı bugün yeniden hissedebilirsin. Detaycı yapını bir kenara bırakıp akışa güvenmen bugün sana iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…