Sevgili Başak, Merkür ile Plüton arasındaki gergin açı bugün ilişkinde bir meseleyi en ince ayrıntısına kadar anlamak istemene yol açabilir. Partnerini soru yağmuruna tutmak yerine merakla yaklaşırsan konuşma savunmaya dönüşmez ve aranızdaki bağ güçlenir. Venüs retroya yaklaşırken ilişkinde neyin gerçekten önemli olduğunu düşünmek için de güzel bir gün.

Tek başınaysan iş ortamı bugün sürprizlere açık. Kariyer alanından geçen Ay sayesinde bir toplantıda ya da iş yemeğinde tanıdığın biriyle kısa bir konuşma zihninde yer edebilir. Profesyonel sınırları koruyarak bu ilgiyi yavaş yavaş keşfetmek sana iyi gelecek. Her şeyi analiz etmek yerine biraz akışa bırakırsan karşındakinin sıcaklığını daha kolay hissedersin. Bir kahve davetini geri çevirmemek, bu tanışmanın nereye gideceğini görmen için yeterli olabilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…