Sevgili Başak, Akrep'e ilerleyen yönetici gezegenin Merkür, partnerini gerçekten anlamak için ona bugün her zamankinden fazla soru sormana yol açabilir. Yalnız bu merakın bir sorguya dönüşmemesine dikkat et; onun gününü, kaygılarını ve hayallerini ilgiyle dinlemek ilişkinize sıcaklık katar. Küçük bir iltifat ya da beklemediği bir anda edeceğin bir teşekkür yüzünü güldürür. Ay'ın İkizler'e, yani kariyer alanına geçtiği saatlerde iş gündemi zihnini meşgul edebilir; telefonu bir süre kenara bırakıp ona odaklan.

Bekarsan kusur aramak yerine merakını konuşturmayı dene. Karşındaki kişiyi olduğu gibi tanıma fırsatı bulduğunda bu açıklık beklenmedik bir yakınlaşmanın kapısını aralayabilir. Mesajlaşmaya başladığın biriyle yüz yüze görüşmeyi önermek için de uygun bir zaman. İlk adımı atmaktan çekinme, karşılık görebilirsin.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…