Sevgili Başak, Boğa'nın sakin enerjisinde bugünü geçiren Ay, ilişkinde her zamanki eleştirel bakışını bir kenara bırakıp partnerini olduğu gibi kabul etmene yardımcı oluyor. Mars'ın Aslan'daki ikinci gün cesareti ise genelde çekingen kaldığın duygusal konularda bugün biraz daha cesur davranmana yardımcı oluyor.

Bekar Başak ise mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırakıp karşısındakine bugün bir şans verirse, güzel bir başlangıcın kapısını aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…