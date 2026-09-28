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Başak Burcu right-white
29 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.09.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 29 Eylül Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gün boyu Boğa'da duran Ay, senin zaten güçlü olan pratik zekânı bugün daha da keskinleştiriyor; iş düzenini toparlamak için bugünü değerlendirebilirsin. Maddi olarak bütçeni gözden geçirirken bugün fark ettiğin küçük bir detay, sana uzun vadede ciddi bir tasarruf sağlayabilir. Aslan burcunda kalmaya devam eden Mars, genelde çekingen kaldığın konularda bugün biraz daha cesur davranmana yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Başaklar, bugün partnerine gösterdiğin küçük bir özen, ilişkinizde büyük bir fark yaratacak. Bekar Başak ise mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırakıp karşısındakine şans verirse, güzel bir başlangıç yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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