Sevgili Başak, gün boyu Boğa'da duran Ay, senin zaten güçlü olan pratik zekânı bugün daha da keskinleştiriyor; iş düzenini toparlamak için bugünü değerlendirebilirsin. Maddi olarak bütçeni gözden geçirirken bugün fark ettiğin küçük bir detay, sana uzun vadede ciddi bir tasarruf sağlayabilir. Aslan burcunda kalmaya devam eden Mars, genelde çekingen kaldığın konularda bugün biraz daha cesur davranmana yardımcı oluyor.

Gelelim aşka. İlişkin olan Başaklar, bugün partnerine gösterdiğin küçük bir özen, ilişkinizde büyük bir fark yaratacak. Bekar Başak ise mükemmeliyetçiliğini bir kenara bırakıp karşısındakine şans verirse, güzel bir başlangıç yakalayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…