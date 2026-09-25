Sevgili Başak, iş rutininle ilgili uzun süredir üzerinde çalıştığın bir konu bugün sonuçlanabilir; bu hız, Ay'ın Koç'a geçmesiyle yaşanan dolunayın etkisiyle alışık olduğun temponun dışında hissettirebilir.

Titizlikle takip ettiğin bir konu bugün netleşebilir; uzun zamandır bekleyen bir hesaplamayı da bugün tamamlayabilirsin. Bu netlik, önümüzdeki günler için sana rahat bir zemin hazırlayacak.

Gelelim aşka. Bugün partnerinle aranızda bir tempo farkı hissedebilirsin; o anlık bir sürpriz isterken sen her zamanki planlı tavrını korumak isteyebilirsin. Küçük bir esneklik göstermen, bu farkı bugün kapatacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…