Sevgili Başak, dünden bugüne taşıdığın esnek tavrın bugün de sürüyor; Ay'ın Balık'taki etkisinin bir gün daha sürmesi partnerini olduğu gibi kabul etmeni kolaylaştırıyor. Bu kabul ilişkinizi rahatlatacak ve aranızdaki gerginliği azaltacak.

Bekar Başaklar ise dün gevşettiği temkinli tavrını bugün biraz daha ileri taşıyabilir; bu cesaret yeni tanıştığı kişiyle daha samimi bir bağ kurmasını sağlayabilir. Kontrolü bırakmayı denemek, bugün sana beklenmedik bir rahatlık getirebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…