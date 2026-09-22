Sevgili Başak, ilişkisi olan Başaklar bugün partnerinin bir davranışını fazla analiz etmek yerine olduğu gibi kabul etmeyi deneyebilir; bugün başlayan Terazi mevsiminin yumuşak havası seni bu konuda rahatlatıyor. Bu kabullenme, partnerinle aranı beklediğinden çok daha fazla yakınlaştıracak.

Bekar Başaklar ise bugün yeni tanıştığı birine karşı temkinli tavrını biraz gevşetirse daha rahat ilerleyebilir; her ayrıntıyı hemen değerlendirmek yerine süreci olduğu gibi yaşaman bugün işine yarayacak. Bu rahatlık, karşındaki kişinin de sana daha açık davranmasını sağlayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…