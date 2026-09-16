Sevgili Başak, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da ilerlemesi ilişkinizde planlı düzeninizi biraz sarsabilir. İlişkisi olan Başaklar, partnerinden ani, plansız bir çıkış ya da sürpriz teklifi alabilir; kontrolü elden bırakıp o ana uyum sağlamanız bugün ilişkinize hafiflik katacak.

Bekar Başaklar için bugün mükemmel profili aramaktan vazgeçip şansa biraz yer açtığınızda, bir tanıdık aracılığıyla önünüze çıkan kişi ilk bakışta kriterlerinize uymasa da sohbet ilerledikçe sizi şaşırtabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…