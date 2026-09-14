Sevgili Başak, Ay'ın Akrep burcunda ilerlemesi eleştirel bakışınızı biraz daha keskinleştiriyor. İlişkisi olan Başaklar partnerinin küçük bir alışkanlığına takılmak yerine önce niyetine bakmayı deneyebilir; her şeyi düzeltme isteği bazen sevgiyi görmenizi engelliyor. Merkür'ün etkisiyle sözleriniz bugün her zamankinden keskin çıkabilir, söyleyiş biçiminize dikkat edin.

Bekar Başaklar için gün, tanıştığı kişiyi bir kontrol listesi gibi değerlendirmek yerine akışa bırakma fırsatı sunuyor. Pratik yardımlarınız sevginizi anlatmanın güzel bir yolu, ama bugün bazen tek ihtiyaç duyulan şey sadece dinlemek.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…