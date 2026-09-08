Sevgili Başak, sen aslında ilişkide neyin eksik olduğunu hemen fark ediyorsun ama kendi ihtiyacını söylemekte bazen gecikebiliyorsun. Ay’ın burcuna geçişi bugün seni daha açık olmaya çağırıyor. Partnerinden bir beklentin varsa ima etmek yerine söylemen işleri kolaylaştırabilir.

Bekarsan büyük sözlerden çok davranışlara bakıyorsun. Seni merak eden ve anlattığın küçük ayrıntıları hatırlayan biri bugün dikkatini çekebilir. Her şeyi analiz etmeden önce sende nasıl bir his bıraktığına da bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…