Sevgili Başak, Ay İkizler’deyken iş ve sorumluluklar aşk hayatının önüne geçebilir. Akşam Yengeç’e geçmesiyle birlikte arkadaşlar, davetler ve sosyal planlar daha fazla yer kaplayabilir. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, arkadaşlarından gelen bir davete partnerinle birlikte katılabilirsiniz. Gün boyunca iş konuştuysan aynı konuları akşama da taşımamaya çalış; bu kez işle ilgisi olmayan şeylerden konuşun, biraz kafanız dağılsın.

Bekar bir Başak burcu isen, arkadaşlarından biri seni daha önce tanışmadığın biriyle tanıştırabilir. İlk birkaç dakikada “olur” ya da “olmaz” diye karar verme. Biraz daha konuş; ilk başta fark etmediğin hoş bir tarafını sonradan görebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…