Sevgili Başak, Ay bugün ortak kaynaklar alanına geçiyor ve aranızdaki güven konusu gündeme geliyor. İlişkin varsa, tutulmadan sonra netleşen bir mesele bugün daha sağlam bir yere oturuyor. Dün konuştuğunuz ya da fark ettiğiniz şey, bugün somut bir adıma dönüşebilir. Bu adımı atmaktan çekinmemelisin.

Bekarsan, yüzeysel bir ilgi seni artık tatmin etmiyor. Kısa süren heyecanlar yerine derinleşebileceğin bir bağ arıyorsun. Bu arayışta acele etmemelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…