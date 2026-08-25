Sevgili Başak, bugün aşk hayatında ayrıntılara gereğinden fazla anlam yüklememeye dikkat etmelisin. İlişkin varsa, partnerinin söylediği sıradan bir söz ya da yaptığı küçük bir hareket zihninde büyüyebilir. Hemen sonuç çıkarmak yerine önce gerçekten ortada bir sorun olup olmadığını anlamaya çalış.

Bekarsan, gün içinde gördüğün ilgiyi sonradan tekrar tekrar analiz edebilirsin. “Niyeti ciddi mi, değil mi?” sorusunun cevabı bir gecede çıkmayabilir; karşındaki kişinin davranışlarının zaman içinde ne kadar tutarlı olduğuna bakman daha doğru olur. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…