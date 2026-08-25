Sevgili Başak, güne kendinden emin başlayabilirsin; Güneş burcunda ilerlerken enerjin de yerinde. Gün boyunca kararlarını daha rahat alabilir ve başkalarının onayını fazla önemsemeyebilirsin. Akşam Güneş ile Plüton arasındaki açı ise günlük düzeninde gözden kaçırdığın küçük bir ayrıntıyı önüne getirebilir. İş hayatında bitirdiğini düşündüğün bir konu aslında son bir kontrol gerektiriyor olabilir.

Maddi konularda gün içinde sağlam bir karar verebilirsin. Ancak beklenmedik küçük bir gider, yaptığın hesabı ufak da olsa değiştirebilir.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, partnerinin küçük bir davranışını gereğinden fazla analiz edip büyük bir meseleye dönüştürmemeye dikkat et. Ne olduğunu öğrenmeden varsayım yapmak seni daha çok yorabilir. Bekarsan, gün içinde gördüğün ilgiyi sonradan tekrar tekrar düşünüp anlam aramaya başlayabilirsin; karşındaki kişinin davranışlarını olduğu haliyle gözlemlemek daha doğru olacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…