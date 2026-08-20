Sevgili Başak, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık kazanç alanınla ortak kaynaklar alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında kendi emeğinin karşılığı ile bir ortaklığın, borcun ya da paylaşılan bütçenin şartları arasında bir denge kurman gerekebilir. Biriyle ortak yürüttüğün bir konuda hakkını ve payını savunmaktan çekinmemelisin. Güneş’in burcuna yaklaşmasıyla birlikte enerjin de yavaş yavaş toparlanıyor; bugün yaşadığın pürüzler sana hangi konuları düzene sokman gerektiğini gösterebilir. Ay Yay burcunda ilerlediği için ev ve aile alanında daha rahatlatıcı gelişmeler yaşayabilirsin.

Maddi konularda bir borç, kredi ya da paylaşılan hesap seni düşündürebilir. Rakamları olduğu gibi konuşmak ve kimin hangi sorumluluğu üstleneceğini baştan belirlemek işleri kolaylaştıracaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün güven ve paylaşım konusu öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinle para, güven ya da ortak sorumluluklar üzerine konuşmanız gerekebilir. Bekar bir Başak burcuysan, kendini koruma isteğin nedeniyle yeni birine yaklaşmakta zorlandığını fark edebilirsin. Hislerini bastırmak yerine önce kendine karşı dürüst olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…