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Başak Burcu right-white
21 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 21 Ağustos Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık kazanç alanınla ortak kaynaklar alanını karşı karşıya getiriyor. İş hayatında kendi emeğinin karşılığı ile bir ortaklığın, borcun ya da paylaşılan bütçenin şartları arasında bir denge kurman gerekebilir. Biriyle ortak yürüttüğün bir konuda hakkını ve payını savunmaktan çekinmemelisin. Güneş’in burcuna yaklaşmasıyla birlikte enerjin de yavaş yavaş toparlanıyor; bugün yaşadığın pürüzler sana hangi konuları düzene sokman gerektiğini gösterebilir. Ay Yay burcunda ilerlediği için ev ve aile alanında daha rahatlatıcı gelişmeler yaşayabilirsin.

Maddi konularda bir borç, kredi ya da paylaşılan hesap seni düşündürebilir. Rakamları olduğu gibi konuşmak ve kimin hangi sorumluluğu üstleneceğini baştan belirlemek işleri kolaylaştıracaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün güven ve paylaşım konusu öne çıkıyor. İlişkisi olan bir Başak burcuysan, partnerinle para, güven ya da ortak sorumluluklar üzerine konuşmanız gerekebilir. Bekar bir Başak burcuysan, kendini koruma isteğin nedeniyle yeni birine yaklaşmakta zorlandığını fark edebilirsin. Hislerini bastırmak yerine önce kendine karşı dürüst olmalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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