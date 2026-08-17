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Başak Burcu right-white
18 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 18 Ağustos Salı gününüz nasıl geçecek? 18 Ağustos Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün Ay iletişim alanına geçiyor ve dünkü belirsizliğin ardından kelimelerin yerini buluyor. İş hayatında bir görüşme, bir yazışma ya da kısa bir sunum bugün akıcı geçiyor. Dün net konuşamadığın bir konuyu bugün açıklığa kavuşturabilirsin. Güneş beş gün sonra senin burcuna geçiyor, yani enerjin yavaş yavaş yükselmeye başlıyor.

Maddi konularda yakın çevrenden gelen bir teklif ya da kısa süreli bir iş gündemine girebilir. Rakamı konuşurken net olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün konuşmak iyi geliyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, dün söyleyemediğin beklentini bugün rahatça dile getirebilirsin. Bekar bir Başak burcu isen, bir sohbet beklediğinden çok daha keyifli ilerleyebilir. Bugün susmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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