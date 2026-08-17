Sevgili Başak, bugün Ay iletişim alanına geçiyor ve dünkü belirsizliğin ardından kelimelerin yerini buluyor. İş hayatında bir görüşme, bir yazışma ya da kısa bir sunum bugün akıcı geçiyor. Dün net konuşamadığın bir konuyu bugün açıklığa kavuşturabilirsin. Güneş beş gün sonra senin burcuna geçiyor, yani enerjin yavaş yavaş yükselmeye başlıyor.

Maddi konularda yakın çevrenden gelen bir teklif ya da kısa süreli bir iş gündemine girebilir. Rakamı konuşurken net olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün konuşmak iyi geliyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, dün söyleyemediğin beklentini bugün rahatça dile getirebilirsin. Bekar bir Başak burcu isen, bir sohbet beklediğinden çok daha keyifli ilerleyebilir. Bugün susmamalısın… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…