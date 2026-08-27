Sevgili Başak, ilişkiler alanında gerçekleşen Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması tam karşı burcunu etkilediği için ikili ilişkilerde ne istediğin daha görünür hale geliyor. İlişkin varsa, beraberliğinizin bundan sonra nasıl ilerleyeceğiyle ilgili önemli bir konu açılabilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi beklemediğin bir söz ya da gelişme getirse de hemen savunmaya geçme; önce karşındaki kişinin ne anlatmaya çalıştığını anlamaya bak.

Bekarsan, biriyle arandaki bağın düşündüğünden daha ciddi bir hale geldiğini fark edebilirsin. Bu durum seni şaşırtırsa hemen mesafe koymak yerine karşılıklı beklentilerin gerçekten aynı yerde olup olmadığını görmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…