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Başak Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 

28 Ağustos Cuma günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, ilişkiler alanında gerçekleşen Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması tam karşı burcunu etkilediği için ikili ilişkilerde ne istediğin daha görünür hale geliyor. İlişkin varsa, beraberliğinizin bundan sonra nasıl ilerleyeceğiyle ilgili önemli bir konu açılabilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi beklemediğin bir söz ya da gelişme getirse de hemen savunmaya geçme; önce karşındaki kişinin ne anlatmaya çalıştığını anlamaya bak.

Bekarsan, biriyle arandaki bağın düşündüğünden daha ciddi bir hale geldiğini fark edebilirsin. Bu durum seni şaşırtırsa hemen mesafe koymak yerine karşılıklı beklentilerin gerçekten aynı yerde olup olmadığını görmeye çalış. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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