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Başak Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Ağustos Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, tutulma tam karşı burcunda, ilişkiler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor; karşındaki biri sana duymayı beklediğin ya da duymaktan çekindiğin bir şeyi söyleyebilir. Bir iş birliği, ortaklık ya da yakın bağın şartları yeniden konuşulurken sabahki Merkür-Uranüs karesi planladığından farklı bir teklif getirebilir.

Maddi konularda ortak alınan bir karar, ödeme ya da paylaşım meselesi bir sonuca yaklaşabilir. Şartlar değişirse bunu hemen olumsuz yorumlama; yeni rakamları ve sorumlulukları yeniden değerlendirmek daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, ilişkinizin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair önemli bir karar konuşulabilir. Bekar bir Başak burcu isen, biriyle arandaki bağın sandığından daha ciddi bir hale geldiğini fark edebilirsin; yine de acele etmeden karşılıklı beklentileri anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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