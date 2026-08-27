Sevgili Başak, tutulma tam karşı burcunda, ilişkiler ve ortaklıklar alanında gerçekleşiyor; karşındaki biri sana duymayı beklediğin ya da duymaktan çekindiğin bir şeyi söyleyebilir. Bir iş birliği, ortaklık ya da yakın bağın şartları yeniden konuşulurken sabahki Merkür-Uranüs karesi planladığından farklı bir teklif getirebilir.

Maddi konularda ortak alınan bir karar, ödeme ya da paylaşım meselesi bir sonuca yaklaşabilir. Şartlar değişirse bunu hemen olumsuz yorumlama; yeni rakamları ve sorumlulukları yeniden değerlendirmek daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, ilişkinizin bundan sonra nasıl ilerleyeceğine dair önemli bir karar konuşulabilir. Bekar bir Başak burcu isen, biriyle arandaki bağın sandığından daha ciddi bir hale geldiğini fark edebilirsin; yine de acele etmeden karşılıklı beklentileri anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…