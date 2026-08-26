Sevgili Başak, sabah Güneş-Neptün açısı kendinden beklentilerinle mevcut şartlar arasındaki farkı fazla büyütmene neden olabilir, öğle saatlerinde Merkür-Plüton açısı ise bir ortaklık ya da yakın ilişkide önemli bir meseleyi ortaya çıkarabilir. Akşam Güneş ile Merkür tam burcunda kavuşuyor; ne düşündüğünü ve ne istediğini anlatmak bugün çok daha kolay.

Maddi konularda bu zihinsel açıklık doğrudan işine yarıyor. Bir fiyat belirlemek, teklif hazırlamak ya da emeğinin karşılığını konuşmak için akşam saatleri oldukça destekleyici. Kendini gereksiz yere aşağı çekmeden gerçekçi bir rakam belirle.

Peki ya aşk? Gece Ay tam karşı burcuna geçerek ilişkiler alanını hareketlendiriyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle geleceğe dair ciddi bir konuşma yapabilirsiniz. Her şeyi aynı akşam çözmek zorunda değilsiniz; en önemli konudan başlayın. Bekar bir Başak burcu isen, biriyle yaptığın sohbet beklediğinden daha kişisel bir yere gidebilir. Şaşırırsan hemen mesafe koyma; önce karşındaki insanı biraz daha tanı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…