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27 Ağustos 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
26.08.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 27 Ağustos Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 27 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, sabah Güneş ile Neptün arasındaki açı kendinden beklentini gereğinden fazla yükseltebilir; yapılacakların tamamlanmaması seni düşündüğünden daha çok gerebilir. Bu da strese bağlı karın ağrısı yaşatabilir. Akşam Güneş ile Merkür tam burcunda kavuşuyor ve neye gerçekten ihtiyacın olduğunu fark etmek kolaylaşıyor. Bugün kendine yeni bir düzen kuracaksan beş şeyi aynı anda değiştirmeye çalışma; örneğin uyku saatini düzene sokmak gibi tek ve sürdürülebilir bir alışkanlık seçmen çok daha mantıklı. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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