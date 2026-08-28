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Başak Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

29 Ağustos Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş burcunda Uranüs ile kare kuruyor ve seni alıştığın düzenin dışına çıkarıyor. İlişkin varsa, dün konuşulan bir konu farklı bir yöne gidebilir. Kafanda kurduğun konuşma akışı birebir ilerlemeyebilir ve bu durum seni zorlayabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine o anda gerçekten ne söylendiğine bakman daha iyi olur.

Bekarsan, planlamadığın bir karşılaşma gününü değiştirebilir. Bir uygulama ya da önceden ayarlanmış buluşma değil, tamamen tesadüf gibi görünen bir an olabilir. Hoşuna gittiyse konuyu hemen kapatmak yerine biraz şans tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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