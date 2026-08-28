Sevgili Başak, Güneş burcunda Uranüs ile kare kuruyor ve seni alıştığın düzenin dışına çıkarıyor. İlişkin varsa, dün konuşulan bir konu farklı bir yöne gidebilir. Kafanda kurduğun konuşma akışı birebir ilerlemeyebilir ve bu durum seni zorlayabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine o anda gerçekten ne söylendiğine bakman daha iyi olur.

Bekarsan, planlamadığın bir karşılaşma gününü değiştirebilir. Bir uygulama ya da önceden ayarlanmış buluşma değil, tamamen tesadüf gibi görünen bir an olabilir. Hoşuna gittiyse konuyu hemen kapatmak yerine biraz şans tanı. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…