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Başak Burcu right-white
29 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Ağustos Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 29 Ağustos Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Güneş senin burcunda Uranüs ile kare kuruyor ve günün gerilimi doğrudan seni ilgilendiriyor. Kendi planınla dışarıdan gelen bir beklenti çatışabilir; özellikle iş hayatında biri senden son dakika bir şey isteyebilir. Düzeninin bozulması seni rahatsız edebilir ama bu kez direnmek işleri daha da zorlaştırabilir. Plan değiştirmek zorunda kalırsan bunu başarısızlık olarak görme.

Maddi konularda mesleğinle bağlantılı bir gelişme cebine de yansıyabilir. Elindeki rakamı yeniden gözden geçirmen faydalı olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, dün konuşulan bir konunun devamı farklı bir yöne gidebilir. Bekar bir Başak burcu isen, planında olmayan bir karşılaşma günün akışını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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