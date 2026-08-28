Sevgili Başak, Güneş senin burcunda Uranüs ile kare kuruyor ve günün gerilimi doğrudan seni ilgilendiriyor. Kendi planınla dışarıdan gelen bir beklenti çatışabilir; özellikle iş hayatında biri senden son dakika bir şey isteyebilir. Düzeninin bozulması seni rahatsız edebilir ama bu kez direnmek işleri daha da zorlaştırabilir. Plan değiştirmek zorunda kalırsan bunu başarısızlık olarak görme.

Maddi konularda mesleğinle bağlantılı bir gelişme cebine de yansıyabilir. Elindeki rakamı yeniden gözden geçirmen faydalı olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, dün konuşulan bir konunun devamı farklı bir yöne gidebilir. Bekar bir Başak burcu isen, planında olmayan bir karşılaşma günün akışını değiştirebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…