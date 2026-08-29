Sevgili Başak, Ay bugün ortak kaynaklar alanına geçiyor ve yüzeyin altındaki konular gündemine giriyor. Tutulma sonrası netleşen bir mesele bugün somut bir adıma dönüşebilir. İş hayatında bir ortakla ya da bir kurumla aranızdaki finansal denge konuşulmak istiyor. Yarınki Jüpiter-Satürn üçgeni bu konuda sana destek veriyor.

Maddi konularda bir borç, bir kredi ya da paylaşılan bir hesap bugün gündeminde. Belgeleri gözden geçirmelisin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinle aranızdaki güven konusu bugün daha sağlam bir yere oturuyor. Bekar bir Başak burcu isen, yüzeysel bir ilgi seni artık tatmin etmiyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…