Sevgili Başak, bugün özel hayatınla sorumlulukların aynı anda senden zaman istiyor. Partnerin varsa işle ilgili yoğunluk nedeniyle verdiğin bir sözü unutmak ya da planı son anda değiştirmek aranızda gereksiz bir kırgınlık yaratabilir. Programın sıkışıksa bunu erkenden haber vermen daha doğru olur. Az zaman ayırsan bile gerçekten orada olman önemli.

Bekarsan, iş için konuştuğun biriyle sohbet beklediğinden daha kişisel bir yere gidebilir. İş ortamındaki sınırları hemen değiştirmeden önce ilginin karşılıklı olduğundan emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…