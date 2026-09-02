Sevgili Başak, günün ilk kısmında zihnin daha uzak planlarla meşgul olabilir, ancak Ay kariyer alanına geçtiğinde önceliklerin hızla değişiyor. İş yerinde senden bir sonuç istenebilir, tamamladığın görev hakkında geri dönüş alabilir ya da yeni bir sorumluluk üstlenebilirsin. Güneş burcunda ilerlediği için görünür olmaktan kaçmak yerine yaptığın işi göstermelisin. Yarınki Son Dördün de işle ilgili bekleyen bir kararın daha fazla ertelenemeyeceğini gösterebilir.

Kazancınla ilgili bir görüşme yapılacaksa ne beklediğini yuvarlak cümlelerle anlatmamalısın. Emeğinin karşılığını somut bir rakam üzerinden konuşmak daha doğru olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, iş yoğunluğu nedeniyle planı sürekli ertelemek partnerinin sabrını zorlayabilir; akşam için belirli bir zaman ayırmalısın. Bekar bir Başak burcu isen, iş için konuştuğun biriyle sohbet beklediğinden daha kişisel bir yere gidebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…