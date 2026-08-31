Günlük koşturmacalarınız ve sorumluluklarınız sebebiyle partnerinizi istemeden de olsa biraz ihmal etme riskiniz var. Küçük ama anlamlı jestlerle ona değer verdiğinizi göstermek aradaki mesafeyi hemen eritecektir. İletişimde aşırı eleştirel olmamaya ve anlayışlı yaklaşmaya özen göstermelisiniz. Bekar Başaklar için iş ortamından veya kariyer bağlantılı bir alandan yeni ve heyecan verici bir etkileşim doğabilir.