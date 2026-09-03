Sevgili Başak, bugün iş ve özel hayat arasında küçük bir ayar yapman gerekebilir. İlişkin varsa, yoğunluk yüzünden birkaç kez ertelediğin bir buluşma varsa bu kez tarih ve saat belirleyip sözünü tutmalısın. Partnerine ayırdığın zamanın sürekli işten arta kalan saatlere denk gelmemesine dikkat etmelisin.

Bekarsan, iş çevrenden biri sana işle ilgisi olmayan mesajlar göndermeye başlayabilir. Sohbet hoşuna gidiyorsa karşı tarafın tavrını biraz daha izleyerek ilerleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…